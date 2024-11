Reggio Emilia, un’altra spaccata in centro nella notte

Reggio Emilia, 4 novembre 2024 – Un altro furto con spaccata in centro. Dopo il colpo in via San Carlo alla gastronomia che ancora deve aprire ufficialmente, stavolta nel mirino dei ladri ci finisce ’Reggio Alimentari’, il piccolo negozio di frutta e verdura sotto i portici di via Emilia San Pietro gestito da tempo dal bengalese Hemal Vai.

“Hanno infranto la vetrata con la grata in ferro di un tombino – ci racconta un suo dipendente ieri pomeriggio al bancone del punto vendita, mentre il titolare è stato fino a tardo pomeriggio nella caserma di Corso Cairoli per sporgere denuncia – E poi, una volta creato il pertugio, sono entrati”.

carabinieri piazza garibaldi

E poi indica: “Guarda, c’è ancora una macchia di sangue vicino ai vetri in frantumi e stamattina (ieri, ndr) quando ci siamo accorti di quanto fosse accaduto, abbiamo trovato delle chiazze sempre di sangue davanti all’ingresso”.

Insomma, il ladro (o i ladri) si è fatto pure male per entrare attraverso i cocci della vetrata. Tutto per un bottino non così cospicuo.

“Cosa hanno rubato? Il fondo cassa con qualche centinaio di euro e qualche bottiglia di superalcolico”. Ora i militari del comando provinciale dell’Arma stanno indagando per risalire ai colpevoli.

Sono al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona: il locale non dispone di un occhio elettronico, ma potrebbero essere utili le immagini di qualche negozio adiacente che puntano sulla strada.

Questa zona della via Emilia che si snoda in prossimità di piazzale del Tricolore e di fronte ai Chiostri, è da anni al centro di problematiche di degrado e criminalità che si protraggono anche in via San Girolamo e via San Martino dove spesso scorrazzano sbandati e tossici. I quali stazionano spesso proprio davanti al chiosco svaligiato nella notte di ieri.

dan. p.