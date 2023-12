Spaccata in via Giorgione. Portati via dieci telefonini

Via Giorgione di nuovo nel mirino della criminalità, nonostante il rafforzamento dei pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine. Negli ultimi dieci giorni si sono verificate svariate spaccate su auto in sosta – più danni ai proprietari che bottino per i ladri –, mentre la scorsa notte attorno alle 3,30 un malvivente ha preso di mira il grande Apple store C&C, penetrando all’interno proprio da un buco praticato in una porta laterale che si affaccia sui portici di via Giorgione. L’uomo – ripreso dalle telecamere di video sorveglianza – con delle tronchesi ha praticato un varco nella pesante saracinesca poi con un oggetto contundente ha spaccato il vetro blindato ed è riuscito a spostarlo quel tanto da poter penetrare nel negozio. Qui ha arraffato una decina di smartphone tra quelli esposti e si è dato alla fuga. La polizia è accorsa, ma il bandito – forse un professionista lucido e rapido nelle mosse, probabilmente con un complice all’esterno a far da ’palo’ – si era già dileguato. Gli agenti della Questura hanno prelevato le riprese e aperto un’indagine, mentre i gestori del negozio di informatica hanno provveduto a bloccare i telefonini da remoto tramite i codici Imei: adesso i dispositivi sono solo scatole vuote inutilizzabili.

Un vandalo invece attorno alle 4,30 ha preso di mira un Suv parcheggiato sempre in via Giorgione, spaccandone i finestrini per poi allontanarsi a mani vuote.

Episodi di questo tipo non sono infrequenti: "Addirittura a una mia vicina, che aveva parcheggiato vicino alla sbarra della pasticceria Ligabue, una notte hanno aperto l’auto e rubato un sacco di biancheria sporca", racconta un’abitante della zona. "Io ringrazio questura e carabinieri perché davvero stanno facendo un ottimo lavoro, passano costantemente di pattuglia e le mie clienti non hanno più paura quando c’è buio – afferma Laura, titolare del salone da parrucchiere Ludo –. La zona per il momento è tranquilla, non siamo più messi come un paio di mesi fa".

Di idea diversa una residente, che abita proprio di fronte al negozio di informatica: "Il problema resta la notte. Qui ci sono vicoli e anfratti bui dove sbandati, bande di ragazzi, tossicodipendenti possono nascondersi. Non mi sento molto tranquilla".

