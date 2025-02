Spaccata Reggio Emilia al Mascotte Cafè, nel video il colpo a segno in 43 secondi Un’altra furto con scasso in centro e più precisamente nello storico bar che si affaccia su piazza Roversi. L’allarme è scattato alle 4,30. Due i malviventi in azione ma solo uno è entrato nel locale dopo aver rotto il vetro della porta con una grossa pietra