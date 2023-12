Spaccata notturna alla gelateria K2

Ladri in azione a Rubiera ai danni della gelateria K2 in via Emilia Ovest. Il furto è stato messo a segno giovedì notte. I malviventi hanno infranto la vetrata della porta d’ingresso e sono in seguito entrati nell’attività commerciale rubierese.

Hanno poi rubato, secondo le prime informazioni, il fondo cassa e sono fuggiti con il bottino. Sul posto, poco dopo le tre, sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Rubiera. I militari dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo nella gelateria derubata. I carabinieri hanno quindi iniziato le indagini, in ordine al reato di furto aggravato, per cercare d’individuare i responsabili del colpo notturno avvenuto a Rubiera. Si tratta dell’ennesimo furto che si registra in un’attività della nostra provincia. Negli ultimi mesi sono stati compiuti anche molti raid nelle abitazioni di Scandiano, Albinea, Viano e in altri comuni limitrofi, spesso avvenuti durante la temporanea assenza dei proprietari con i ladri scappati con soldi, gioielli e oggetti preziosi delle famiglie razziate dalle bande di malintenzionati. m. b.