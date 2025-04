Spaccate alle auto. Continuano i raid. Arrestato un 24enne

Non si placa la scia di spaccate, furti e atti vandalici sulle auto in sosta. Una vera e propria piaga che sta vedendo impegnate le forze dell’ordine anche con servizi straordinari. I carabinieri stanno dando un bel giro di vite e nella notte di ieri hanno sorpreso un 24enne, arrestato in flagranza di reato, mentre rompeva il deflettore di una vettura parcheggiata all’ex Polveriera per poi rubare un telefonino. I militari sono stati allertati dalle segnalazioni dei cittadini intorno alle 18,15 in viale Olimpia. Una pattuglia della sezione radiomobile giunta tempestivamente sul posto lo ha colto sul fatto. Il giovane ha tentato la fuga verso via Emilia Ospizio, ma è stato inseguito a piedi dai militari e, non senza difficoltà in via Turri, lo hanno bloccato nei pressi del presidio di polizia mentre cercava di dimenarsi. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso anche di un altro smartphone che risultava essere stato denunciato alla procura come rubato nei giorni scorsi sempre durante l’escalation di colpi sulle macchine, poi restituito al legittimo proprietario. Il ragazzo, dopo essere stato portato in caserma, è stato denunciato con le accuse di furto aggravato e ricettazione.

Altri casi di spaccate sono stati registrati in via Castelfidardo, al Gattaglio, dove il finestrino di un furgone è stato trovato in frantumi all’alba dal proprietario (ma non risultano oggetti rubati) e ai danni di un pullmino (per la seconda volta in poco tempo) in via Reverberi, vicino al Campo Tocci, anche in questo caso senza furto consumato. E nei giorni scorsi, in via Bardi, è stata colpita un’auto con furto di occhiali da sole.