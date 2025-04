Spaccate alle auto, coppia condannata

Otto mesi con rito abbreviato, niente attenuanti generiche: una pena più alta di quella chiesta dal pm. È la condanna decisa ieri per Gladion Bitri, 41 anni, nato in Albania e senza fissa dimora e Rosita Del Gatto, 46enne residente a Carpi: il giudice Luigi Tirone li ha ritenuti responsabili di tentato furto su auto con l’aggravante della violenza sulle cose; il pm aveva chiesto due mesi. Bitri è difeso dall’avvocato Stefania Cocconi (ieri sostituto dall’avvocato Mara Greco); Del Gatto all’avvocato Massimo Viappiani (in sua vece l’avvocato Nicola Gualdi).

I carabinieri avevano notato il 29 marzo due persone che corrispondevano alle descrizioni avute sui potenziali ladri uscire da un hotel in via Turri e andare a piedi verso via Emilia Ospizio, in direzione via Paradisi verso auto parcheggiate. L’uomo è stato osservato mentre rompeva il lunotto posteriore destro di un’auto con un martello rompivetro e, dopo aver passato l’attrezzo alla donna, è entrato.

A quel punto i carabinieri hanno bloccato la coppia; la donna ha buttato il martello in un’aiuola e lui è stato fermato mentre stava rovistando nel portaoggetti del cruscotto da cui aveva già estratto documenti. Sono poi stati accompagnati in albergo dove avevano già liberato la camera lasciando però in deposito una borsa nera. Dentro sono stati trovati occhiali, quaranta posate, una bottiglia di aceto balsamico e un hard disk riconosciuti e già restituiti alle persone le cui auto erano state derubate, mentre altri tre occhiali sono stati posti sotto sequestro perchè ritenuti provento di furto; oltre a un martello rompivetro privo di impugnatura.

al.cod.