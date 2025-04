Spaccate alle auto e risse continue, una maestra: "Situazione diventata terrificante"

Le mani sulla città. Non quelle della ‘ndrangheta, questa volta, ma quelle che gruppi sempre più numerosi di malviventi usano per danneggiamenti ad auto e infissi, furti, risse. Gli episodi sono ormai quotidiani, e gli ultimi in ordine di tempo arrivano dalla zona dell’Ospedale Santa Maria Nuova e dal centro storico. Nella notte tra martedì e mercoledì infatti ignoti criminali hanno spaccato finestrini, e rubato oggetti personali, dalle auto dei dipendenti nel parcheggio antistante al nosocomio. Drammatica la testimonianza, in proposito, di Giuseppina Parente, segretaria provinciale del sindacato autonomo Fials:"Ieri mattina smontando dalla notte due infermiere anziché andare a casa a riposare sono dovute andare a presentare denuncia perché hanno trovato la loro auto vandalizzata. Una di queste colleghe ha pure trovato sangue nella sua auto. Ho scritto una mail al direttore generale, Davide Fornaciari, affinchè prenda una posizione netta sul fronte della sicurezza e della nostra tutela. In tema parcheggi, sia in termini di sicurezza, che per garantire gratuità agli utenti e agli operatori, aumentando gli stalli, stiamo lottando da mesi. Tutti si rimpallano le responsabilità, ma nessuno vuole assumersele. Non è possibile poi che non si riesca a superare il muro di gomma costruito dall’Amministrazione comunale sul tema".

Nella serata di lunedì invece è toccato a una maestra di una scuola dell’Infanzia, che vive nelle vicinanze dell’hotel Astoria, assistere, per l’ennesima volta come racconta, a una scena indegna di una città civile:"Abito a Reggio da una decina d’anni – dice - dopo il Covid la situazione è diventata terrificante, e peggiora ogni giorno di più. Quasi ogni sera si ripete la stessa scena: giovani extracomunitari, che stazionano lì nulla facendo più o meno da mezzogiorno, bevono diverse bottiglie di birra e quando cala la sera, ubriachi, iniziano a picchiarsi, si lanciano bottiglie addosso, che spesso vanno contro le macchine in sosta. D’estate poi, quando la pizzeria mette la distesa, si tirano anche le sedie. Lunedì però si è superato il limite – prosegue la docente – perché se ne sono fregati della gente che passava, anche mamme con la carrozzina. E sono andati avanti per parecchio, con le scene già descritte. Ho chiamato le forze dell’ordine, che sono arrivate quasi subito, ma loro avevano già fatto in tempo a dileguarsi e nascondere dei pacchetti, probabilmente di droga perché la piazza lì davanti è da tempo luogo di spaccio, in mezzo alle aiuole. Polizia e Carabinieri hanno controllato per diversi minuti tutta la zona, ma quando se ne sono andati, questi personaggi sono tornati. Io, e le altre cinque ragazze che condividono l’appartamento con me, alcune giovanissime, abbiamo paura anche a portare fuori la spazzatura e se usciamo di sera: mai da sole; e ci facciamo sempre riaccompagnare sino all’ingresso".

"E’ ormai una situazione di disagio insostenibile. Io – conclude la donna – sono favorevole alla cura delle persone e all’accoglienza, se no non farei la maestra, ma se si lascia questi sbandati abbandonati a loro stessi, la città verrà massacrata. Gli ideali son belli, ma a Reggio ormai si sprecano solo parole, niente fatti".

Gabriele Gallo