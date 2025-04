Spaccate e furti sulle auto in sosta. Arrestata una coppia di ladri seriali. Nascondevano la refurtiva in hotel

Due arresti e una denuncia. Stanno dando i frutti sperati i controlli straordinari delle forze dell’ordine per sconfiggere la piaga dei furti con spaccata sulle auto in sosta in varie zone della città. Grazie ad una mirata attività in borghese dei carabinieri, sono finiti in manette il 41enne Gladion Bitri, di origine albanese e Rosita Del Gatto, 46 anni residente a Carpi (Modena).

L’operazione degli inquirenti è nata a seguito dei numerosi colpi nei giorni scorsi in centro, tutti col medesimo modus operandi e cioè attraverso la rottura dei finestrini o dei lunotti posteriori: il nucleo radiomobile ha così deciso di fare un controllo mirato in zona stazione e in piazzale Marconi, dopo aver saputo che i possibili autori erano un uomo con un vistoso neo sulla guancia e una donna.

E sabato scorso alle 13,30 gli uomini dell‘Arma hanno notato due persone che corrispondevano alla descrizione uscire da un hotel in cva Turri e andare a piedi verso via Emilia Ospizio: sono state osservate a distanza finché alle 16.30 sono stati visti attraversare via Emilia Ospizio in direzione via Paradisi e andare verso un punto dove c‘erano diverse auto parcheggiate.

L‘uomo è stato osservato mentre rompeva il lunotto posteriore destro di un‘auto con un martello rompivetro e, dopo aver passato l‘attrezzo alla donna, è entrato. A quel punto i carabinieri si sono qualificati e hanno bloccato la coppia; la donna, appena visti i militari, ha buttato il martello in un‘aiuola mentre lui è stato fermato mentre stava rovistando nel portaoggetti del cruscotto da cui aveva già estratto documenti.

Sono poi stati accompagnati in albergo dove avevano già liberato la camera lasciando però in deposito una borsa nera. Dentro sono stati trovati occhiali, quaranta posate, una bottiglia di aceto balsamico e un hard disk riconosciuti e già restituiti alle persone le cui auto erano state derubate nei giorni scorsi tra viale dei Mille e viale Timavo, mentre altri tre occhiali sono stati posti sotto sequestro perchè ritenuti provento di furto, oltre alla testa di un martello rompivetro, privo di impugnatura. Gli investigatori infatti stanno svolgendo ulteriori accertamenti per capire se possano essere responsabili di altri colpi analoghi: il forte sospetto investigativo è che ci sarebbero proprio loro dietro alla raffica di furti di queste settimane. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza e la versione di alcuni testimoni.

I due indagati sono comparsi ieri davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero Isabella Chiesi ha domandato la misura cautelare del carcere per Bitri, difeso dall‘avvocato Stefania Cocconi (ieri sostituto dall‘avvocato Daniela Obodai) e i domiciliari per Del Gatto, assistita dall‘avvocato Massimo Viappiani. I legali si sono rimessi a giustizia sulla convalida e si sono opposti alle richieste del pm sulle misure cautelari.

Il giudice Tirone ha disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia di Reggio.