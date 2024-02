Spaccava i finestrini delle auto per rubare. Preso il danneggiatore seriale: sarà espulso

È stato identificato il danneggiatore seriale delle auto in sosta. Negli ultimi giorni aveva spaccato almeno dieci finestrini delle vetture parcheggiate, la maggior parte tutte in zona stazione, per poi rubare spiccioli di denaro o oggetti negli abitacoli. Ma ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza che hanno consentito alla questura e alla polizia locale di denunciarlo. Si tratta di un 38enne algerino, clandestino e con vari precedenti.

L’uomo è stato deferito per furto aggravato e danneggiamento. Il questore Giuseppe Maggese ha disposto l’accompagnamento in un centro per rimpatri, in attesa dell’espulsione dall’Italia.