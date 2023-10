Spaccia anche dopo le condanne

Nonostante la proposta di percorsi di aiuto socio familiare, ha continuato a seguire la "cattiva strada", quella della droga, continuando a spacciare sostanze stupefacenti. E così l’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di espulsione dall’Italia per un nigeriano di 35 anni, abitante a Castelnovo Sotto. È stato giudicato "socialmente pericoloso" e per questo è stato colpito dall’ordine di espatrio, eseguito in forma coatta ieri mattina, coi carabinieri di Castelnovo Sotto che lo hanno rintracciato in paese per poi affidarli agli uffici della Questura, per essere condotto alla frontiera per l’espulsione dal nostro Paese. La "pericolosità sociale" era stata dichiarata nel 2021 dal Tribunale di Parma, quando il 35enne era agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena inflitta per reati di droga.