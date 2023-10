Spaccia cocaina: arrestato un 34enne

Un giovane di 34 anni è stato sorpreso dai carabinieri della tenenza di Scandiano mentre cedeva la droga a una donna di 36 anni: l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, domiciliato a Scandiano e di origine straniera, è finito nei guai mercoledì pomeriggio. I militari dell’Arma, durante un servizio di osservazione all’interno di un parcheggio, hanno notato l’arrivo di un’auto sospetta guidata dal 34enne che, dopo essersi fermato, ha atteso una donna che è salita sulla macchina. I carabinieri hanno poi controllato l’automobilista trovando un involucro termosaldato in cellophane bianco che conteneva cocaina, tenuta nella mano destra. E’ scattata la perquisizione e nella tasca della giacca sono stati rinvenuti altri due involucri termosaldati con cocaina e un involucro che conteneva hashish. Nella camera da letto della casa del 34enne all’interno di un mobile trovata una busta in plastica bianca ritagliata utilizzata per il confezionamento degli involucri di cocaina, una confezione di bicarbonato usato per il taglio della sostanza stupefacente, un cutter con manico in plastica gialla, due cucchiai in acciaio con il manico in plastica blu sopra ai quali erano presenti tracce di cocaina. Il 34enne è stato quindi arrestato.

m. b.