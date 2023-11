Spaccia davanti a scuola: arrestato un 18enne

Era nei pressi di una scuola, in centro a San Martino in Rio, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri. Il giovane ha tentato di allontanarsi, verso il parco della Pace. Un atteggiamento sospetto che non è sfuggito ai militari dell’Arma, i quali lo hanno raggiunto per un accertamento. È accaduto l’altra mattina in paese, all’orario di uscita degli studenti. Il 18enne era in possesso di oltre 12 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish suddivisi in dosi, denaro per 275 euro e un coltellino con residui di droga sulla lama. E nell’abitazione c’erano altri 138 grammi di hashish, oltre 38 grammi di marijuana, un telefonino, tre bilancini di precisione, materiale utile per confezionare le dosi, quasi 400 euro in contanti, un coltello pieghevole. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di San Martino in Rio hanno arrestato il giovane. Ieri è comparso in tribunale a Reggio, dove il giudice Dario De Luca ha convalidato l’arresto, per poi rimettere il giovane in libertà, pur se con l’obbligo di firma in caserma. Era difeso dall’avvocato Gaetano Pirillo dello studio Devis Panisi. Il diciottenne si è scusato, si è dichiarato pentito e ha aggiunto la volontà di trovarsi un lavoro onesto, avendo compreso che il denaro "non deve essere guadagnato con l’illegalità".

Antonio Lecci