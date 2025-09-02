Spaccia e picchia chi non paga

È stato il furto di un suo ’cliente’ a mettere nei guai un presunto spacciatore di droga. Quando i carabinieri di Correggio hanno fermato un uomo, in seguito alla segnalazione di un furto in atto, è stata avviata un’indagine, con il fermato che in fase di interrogatorio ha giustificato il suo gesto dicendo che era costretto a rubare per procurarsi il denaro necessario a pagare un debito per droga, per evitare di essere minacciato e picchiato dal creditore. I militari dell’Arma hanno quindi avviato accertamenti, arrivando a un cinquantenne marocchino abitante a Correggio, il quale pur di rientrare nel credito non avrebbe esitato a picchiare e minacciare di morte il debitore.

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il nordafricano hanno portato a ipotizzare una presunta remunerativa attività di spaccio di cocaina, che pare durasse ormai da circa cinque anni. Il magrebino è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Poi, condividendo le tesi investigative, l’autorità giudiziaria ha emesso pure la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo. La perquisizione domiciliare ha fatto rinvenire alcune dosi di cocaina e messaggi sospetti sul telefonino.

Proprio dalle utenze sono emerse persone che si sono rivelate essere dei clienti del cinquantenne, al quale da anni si sarebbero rivolti per acquistare cocaina. La droga era anche ceduta anche a credito, ma qualora il debito non fosse stato saldato sarebbero partiti minacce e violenze. Ora il cinquantenne è stato portato in carcere.

Antonio Lecci