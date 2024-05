Spaccia in zona stazione. Arrestato un clandestino

È stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di giovedì, dopo che gli agenti lo hanno pedinato dal parco di via Sani ai portici di via Vecchi. Lì, un magrebino classe 1982 – già noto per diversi precedenti e condanne per droga – è stato notato cedere a una tossicodipendente una dosa di eroina per un peso di 1,26 grammi. Durante la perquisizione è poi emerso che addosso aveva altri tre involucri, per un peso complessivo di 4,88 grammi, un ulteriore frammento di hashish e 210 euro in contanti.

Dagli accertamenti è poi emerso come l’uomo, irregolare, fosse già stato condannato il 31 maggio 2020 a 1 anno e 4 mesi di reclusione; il 2 marzo 2019 era stato condannato a 6 mesi di reclusione e il 9 marzo 2018 a 5 anni e 4 mesi. È quindi stato arrestato in flagranza di reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente tipo eroina.

Fathi Ghodhbane, 41 anni, tunisino senza fissa dimora, è comparso ieri mattina davanti al giudice Matteo Gambarati. Ha risposto dicendo che sia lui sia la persona cui aveva ceduto la dose sono entrambi seguiti dal Sert, realtà che rappresenta un punto di riferimento. Il pm Stefano Finocchiaro ha chiesto il divieto di dimora nel comune di Reggio. L’avvocato difensore Giovanni Tarquini (ieri sostituito dal collega Matteo Marchesini) ha domandato la remissione in libertà e una misura cautelare più leggera come l’obbligo di firma, rimarcando che il Sert può essere per lui un punto di appoggio. Gambarati ha applicato l’obbligo di firma tre volte alla settimana. La direttissima proseguirà in giugno.