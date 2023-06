Spacciava cocaina e hashish vicino a un bar: arrestato un 25enne e segnalato il cliente

Spaccia droga nei pressi di un bar: arrestato un 25enne nordafricano residente a Casalgrande. I carabinieri di Scandiano hanno sequestrato circa due etti di droga tra hashish e cocaina, oltre mille euro ritenuti provento dello spaccio, due smartphone e un bilancino di precisione. È stato segnalato come assuntore un 35enne di Casalgrande che aveva appena acquistato dal presunto pusher una dose di cocaina con un appuntamento su Whatsapp. Il 25enne nel parcheggio del bar nel comune di Casalgrande si è incontrato con un uomo dal quale ha ricevuto dei soldi e gli ha consegnato un involucro. I militari sono poi intervenuti per bloccarli: il cliente aveva acquistato due grammi di hascisc e il conducente dell’auto ha lanciato dal finestrino un involucro con 90 grammi di hashish. Il nordafricano è stato trovato in possesso di 40 dosi di cocaina oltre mille euro. All’interno dell’auto trovate altre 11 dosi di cocaina e un panetto di coca. A casa del 25enne scoperti 26 grammi di coca.