Spaccio a Poviglio, arrestato

Un 52enne di origine marocchina, Omar El Kour, residente a Pioltello (provincia di Milano), è stato arrestato dalla squadra mobile a Poviglio dopo essere stato trovato con mezzo etto di cocaina e quasi tremila euro in contanti tenuti in macchina. Un’operazione mirata fatta dagli agenti della polizia di Stato, che sono intervenuti sabato della settimana scorsa alle 18.30 nel parcheggio del distributore di benzina in via Matteotti, dove hanno perquisito l’uomo e l’auto. A quel punto la scoperta che ha portato all’arresto.

A bordo dell’Audi A4 station wagon i poliziotti hanno trovato un involucro avvolto da pellicola trasparente, con dentro 54 grammi di cocaina, nascosto in un vano ricavato nel baule, dietro i sedili posteriori, accessibile utilizzando una chiave a brugola con la quale hanno rimosso quattro viti non del tutto serrate; quest’ultimo attrezzo si trovava nel portaoggetti della portiera anteriore. Sul sedile anteriore e sul cruscotto c’erano due cellulari, che sono stati sequestrati perché ritenuti usati per lo spaccio; di un telefonino il 52enne ha disconosciuto la proprietà. El Kour aveva con sé 2.970 euro, cofra sottoposta a sequestro: 2.870 euro erano nascosti nel bracciolo dei sedili posteriori, gli altri 100 li aveva addosso. Il 52enne, difeso dall’avvocato Costantino Diana è comparso ieri davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima.

Per lui il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere; Tirone ha deciso il divieto di ingresso a Reggio ed è stata disposta la perizia sulla sostanza per verificare il principio attivo.

Alessandra Codeluppi