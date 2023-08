Spaccio al Campo di Marte, ventenne colleziona un’altra denuncia

Spaccio al Campo di Marte: decisive, ancora una volta, le segnalazioni dei cittadini alla polizia di Stato.

Gli agenti nei giorni scorsi hanno concentrato le loro ricerche nell’area del Campo di Marte dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che segnalavano la presenza di uno spacciatore.

Alla vista degli equipaggi della Volante, un giovane si è allontanato di corsa, lasciando sulla panchina dov’era un telefono e un mazzo di chiavi.

Era un 20enne già noto alle forze dell’ordine dopo essere stato recentemente arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e, per questo, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in città.

Durante la perquisizione dell’alloggio nel quale il giovane vive i poliziotti hanno sequestrato in cucina quasi 3 etti tra marijuana e hascisc oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato denunciato ancora una volta per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.