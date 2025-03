Spaccio di droga: assolto un 42enne tunisino

Tre uomini, finiti al centro di un’operazione antidroga condotta nel 2016, sono stati processati col rito ordinario. Si tratta di uno scampolo di un’indagine dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Valentina Salvi, che avevano individuato una banda di tredici persone dedite allo spaccio soprattutto in centro: indagando sui movimenti sospetti in zona stazione, gli arresti si erano susseguiti tra l’ottobre 2015 e l’aprile 2016. Alcuni avevano definito la propria posizione in udienza preliminare. Per quelli approdati al dibattimento, la Procura, dopo aver riqualificato in spaccio di lieve entità, aveva chiesto l’estinzione per prescrizione. Due di loro hanno accettato, mentre per il terzo, il tunisino 42enne Nizar Kouki, l’avvocato difensore Ernesto D’Andrea ha invece chiesto che la propria posizione venisse discussa nel merito: il giudice Francesco Panchieri lo ha poi assolto "per non aver commesso il fatto".

Nel capo di imputazione si contestava agli imputati la cessione di cocaina e di eroina, e al tunisino nello specifico quella della polvere bianca in almeno una ventina di occasioni, ma D’Andrea ha chiesto di depositare il verbale di una testimonianza resa in un altro processo: la stessa persona, sentita anche nel dibattimento in corso, diceva di aver comprato dal tunisino alcune dosi di eroina. Si trattava del medesimo cliente citato dalla Procura, in riferimento a un arco temporale che coincideva, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016. Il legale ha richiamato una pronuncia della Cassazione: "Secondo le Sezioni Unite, indicare correttamente il tipo di stupefacente è un dato fondamentale perché sia garantito il diritto di difesa. Altrimenti non si può condannare perché viene violato il principio di correlazione tra la domanda del pm e la decisione del tribunale".

L’assoluzione, secondo D’Andrea, ha avuto un’altra significativa ripercussione: "Se il mio assistito fosse stato condannato o la sua posizione fosse stata dichiarata prescritta, sarebbe scattata l’espulsione dall’Italia. Lui aveva chiesto di nuovo il permesso di soggiorno, pratica che dipendeva dall’esito del processo".

