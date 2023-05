Spaccio di droga nella Bassa In quattro davanti al giudice

Tre patteggiamenti e una sentenza di condanna dopo aver richiesto il rito abbreviato.

E’ questo, in sintesi, l’esito dell’udienza avvenuta ieri davanti al Gup presso il tribunale reggiano, Silvia Guareschi, per quattro imputati accusati di un importante e esteso traffico di sostanze stupefacenti sgominato dalla squadra Mobile di Reggio Emilia, con epicentro nei comuni della Bassa Reggiana. Un’operazione, coordinata dal sostituto procuratore Marco Marano, che ha fatto affiorare oltre 1.500 cessioni di droga a un numero elevato di clienti, con consistente prevalenza di cocaina ma, in alcune cessioni, anche di hashish. Il tutto in un periodo che va dal 2019 al 2021.

Alla sbarra si sono presentati Achour El Mahdi, 37 anni, di nazionalità marocchina, residente in provincia, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria; Abdellatif Boussouna, 33 anni, marocchino pure lui, anch’egli sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma; Abdul Mun, 32 anni, marocchino, sottoposto alla custodia cautelare in carcere e Roberto Desole, 49 anni, reggiano, residente in provincia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

El Mahdi, Boussouna e Desole erano difesi di fiducia dall’avvocato Mattia Fontanesi del foro di Reggio, mentre Abdul Mun, era rappresentato in giudizio dall’avvocato Emilio Stagnini, sempre del foro reggiano.

Ebbene, come detto, nell’udienza davanti al Gup Guareschi, ieri, è stato formalizzato il patteggiamento, che prevede lo sconto di pena di un terzo, previo accordo tra il pubblico ministero e l’avvocato difensore per Achour, Boussouna e Desole. Il primo ha patteggiato una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione; Boussouna una pena pari a tre anni; mentre il patteggiamento per Desole ha previsto una pena pari a 2 anni. Un po’ più articolato è stato il caso di Abdul Mun. L’avvocato Stagnini ha optato per il giudizio abbreviato. Al 32enne, secondo quanto recita il capo di imputazione, vengono contestate (da solo o in concorso) 513 cessioni di sostanze stupefacenti a svariati clienti. Il Pubblico ministero Marano, nel corso dell’udienza a porte chiuse di ieri, ha chiesto una pena pari a 4 anni di reclusione. La dottoressa Guareschi, dopo una camera di consiglio decisamente non breve, ha condannato Mun alla pena di 3 anni e 4 mesi di carcere.

Nicola Bonafini