Spaccio di eroina, a processo

Nell’ambito di un’indagine antidroga, un uomo di 50 anni, residente a Gualtieri, è accusato di spaccio di eroina (per una quantità di neppure un grammo). Il suo nome era emerso dopo l’identificazione di altre due persone – tra le quali una ragazza minorenne colta da malore dopo aver usato sostanza stupefacente – da cui è emerso il suo nome. Ieri in tribunale a Reggio, difeso dall’avvocato Maurizio Attolini, il 50enne ha reso dichiarazioni spontanee al giudice, negando di conoscere la ragazza e di non aver venduto droga alle persone coinvolte. La difesa ha chiesto il non luogo a procedere, ma alla fine, anche in virtù di precedenti specifici, è stato deciso per il rinvio a giudizio, con la prima udienza fissata per metà dicembre. Sulla vicenda, che risale a quasi un anno fa, avevano indagato i carabinieri di Gualtieri.