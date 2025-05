Spaccio di sostanze stupefacenti. Cinque anni a un artigiano

Cinque anni di reclusione per spaccio: è la pena decisa ieri dal giudice Andrea Rat per un artigiano albanese 52enne per il quale sono state messe in continuazione due diverse sentenze relative a reati in materia di stupefacenti.

L’imputato è assistito dall’avvocato Antonio Sarzi Amadè. Il primo verdetto riguarda il ritrovamento nel 2022 a Scandiano di droga ricondotta al 52enne: si trattava di 150 grammi di cocaina e 1,2 chili di hashish, per i quali l’uomo aveva patteggiato 3 anni e 8 mesi con la pena sospesa in attesa di affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo quest’episodio sono proseguite le indagini dei carabinieri, da cui sono emerse nuove vendite di stupefacenti, secondo la ricostruzione accusatoria durate dal 2017 fino all’anno scorso. Illeciti per i quali lui è stato sottoposto per sei mesi alla custodia cautelare in carcere e poi ai domiciliari dove si trova tuttora. Per quanto emerso dalla nuova tranche investigativa, il pubblico ministero Giulia Galfano ieri ha chiesto 6 anni e 9 mesi di condanna. Il giudice ha deciso, come detto, 5 anni complessivi tenendo conto di entrambi i filoni giudiziari, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.

al. cod.