Spacciò droga per oltre dieci anni, portato in carcere per espiare la condanna

Con i fratelli era considerato un punto di riferimento dello spaccio nel centro storico. Piazza Fontanesi era la base, ma i traffici si estendevano anche alla zona di via Montegrappa, via Paradisi, via Turri, via Roma, via Secchi e la zona del palasport. Un’attività che è proseguita per anni finché nel febbraio del 2012, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura reggiana, era finito in manette unitamente ai suoi fratelli, uno dei quali peraltro proprietario di un kebab, situato proprio nel centro storico.

Un’operazione che aveva messo sotto accusa i fratelli ’Zarca’ (com’erano conosciuti nell’ambiente per il colore azzurro dei loro occhi), grazie ai video che avevano ripreso le loroattività illecite.

Un’organizzazione che si avvaleva anche della manovalanza di diversi spacciatori di origine nordafricana, sia per contattare i clienti, sia per la consegna della droga.

L’iter processuale il 6 maggio 2014 vedeva la Corte d’Appello di Bologna condannare un 51enne nordafricano abitante a Reggio a 3 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione, 9.600 euro di multa e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti (reati commessi a Reggio dal 2000 al novembre del 2011).

Condanna quella del 2014 che, unitamente a quella precedente del 2005 (condannato a 4 mesi di reclusione per attività di spaccio commessa a Reggio il 10 maggio 2005), ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio emettere un provvedimento di cumulo pene concorrenti che è stato trasmesso per l’esecuzione ai carabinieri reggiani.

Nella tarda mattinata di sabato è stato eseguito il provvedimento a cura dei Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio che rintracciavano il 51enne in un hotel della città. L’uomo veniva quindi condotto nel carcere di Reggio per l’espiazione della pena. Detratto il periodo pre-sofferto in custodia cautelare l’uomo dovrà scontare il residuo pena pari a 1 anno, 3 mesi e 17 giorni di reclusione.