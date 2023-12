Spaccio in monopattino. Le condanne si accumulano e lui finisce in carcere

Aveva scelto di usare il monopattino per recapitare la droga ai clienti. Mezzo veloce e leggero, facile da nascondere e da maneggiare. Ma per la sua attività di spaccio era stato arrestato dai carabinieri nell’agosto del 2021, quando dopo un controllo positivo gli avevano messo le manette ai polsi. Sono poi arrivate altre due condanne per il pusher in monopattino, tutte relative ad attività di spaccio commesse tra il 2020 e il 2022. L’attività dei carabinieri dell’agosto ’21 aveva portato al sequestro di una decina di dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio che il pusher occultava all’interno degli slip. A casa, a seguito della perquisizione domiciliare, i carabinieri sequestrarono un bilancino di precisone e materiale per il confezionamento delle dosi. Quindi la condanna che divenuta esecutiva, unitamente ad altre due condanne (sempre per spaccio a Reggio Emilia) l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene che è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Albinea, nel cui comune l’uomo, un 49enne, risiede. Venerdì i militari l’hanno tratto in arresto conducendolo nel carcere di Reggio. A carico del 49enne pendevano infatti tre sentenze di condanna: la prima alla reclusione di 2 anni e 1 mese; la seconda di 3 mesi e 10 giorni; la terza di 2 anni e 6 mesi . La condanna complessiva sarà pari a 4 anni, 6 mesi e 4 giorni di reclusione.