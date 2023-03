Spaccio di droga in piazza a Quattro Castella, arrestato 59enne

I carabinieri in centro a Quattro Castella

Quattro Castella (Reggio Emilia), 22 marzo 2023 – Uno scambio rapido di un involucro, in pieno centro a Quattro Castella, non è passato inosservato a una pattuglia dei carabinieri del paese, di passaggio in quel momento dalla piazza. E così ieri pomeriggio è scattato il controllo, che ha portato al rinvenimento di quattro dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio, che erano nella testa di un uomo di 59 anni, reggiano residente a Bibbiano, in possesso pure di oltre 200 euro in contanti, 12 mila pesos colombiani, dodici dollari americani e bolivar venezuelani. L’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio, con sequestro del denaro e di oltre venti grammi di cocaina, materiale per confezionare le dosi e due bilancini di precisione. Gran parte del materiale era in una cassaforte, nell’abitazione dell’indagato, dove c’erano droga e denaro. L’accertamento è scattato verso le 17 dopo il movimento sospetto notato dai carabinieri in piazza Garibaldi. Il 59enne ha scambiato qualcosa con un altro uomo, riuscito ad allontanarsi. Sono in corso ulteriori indagini.