Spaccio in via Pansa. Fermato un 22enne mentre cedeva una dose

Un nuovo intervento antidroga è stato effettuato dalle forze dell’ordine a Reggio. In via Pansa, nei pressi della circonvallazione interna della città, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un giovane di 22 anni, senza fissa dimora in Italia, ora sotto accusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto nei giorni scorsi. Nel primissimo pomeriggio un equipaggio della gazzella del 112, durante un servizio di controllo del territorio a ridosso del centro storico cittadino, ha notato un giovane intento a cedere qualcosa ad un’altra persona, la quale aveva subito nasconasto quanto ricevuto, all’interno di un pacchetto di sigarette.

I militari accertato lo scambio, sono prontamente intervenuti per fermare i due giovani: quello che aveva consegnato l’oggetto e quello che l’aveva ricevuto.

A seguito dei controlli, all’interno di un pacchetto di sigarette è stato rinvenuto un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di nove grammi, mentre in possesso del presunto "cliente", risultato essere un ragazzo di 24 anni, sempre all’interno di un pacchetto di sigarette trovato in suo possesso, è stato rinvenuto un grammo di hashish.

I due giovani sono stati accompagnati alla caserma di corso Cairoli per essere identificati. Il 24enne, sentito dai carabinieri, ha confermato di aver ricevuto "in regalo" la dose di sostanza stupefacente dal 22enne. Una dichiarazione che ha permesso ai militari dell’Arma di denunciare il giovane per l’ipotesi di spaccio di droga, mentre il 24enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi antidroga, in particolare fra il centro cittadino e la zona della stazione storica. Proprio il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato intensificato, anche per fronteggiare il fenomeno di liti e risse, spesso causate proprio da questioni legate alla droga.