Spaccio, nei guai sei 20enni. Traditi dalle chat Whatsapp

Spaccio di stupefacenti: sequestrato oltre mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana, denunciati sei pusher ventenni che usavano i social per mettere a punto le compravendite. È il risultato di un’operazione che ha unito l’acume investigativo dei carabinieri di Gattatico con il fiuto naturale di Leo, componente a 4 zampe dell’unità cinofila della Polizia provinciale. Le indagini sono iniziate il 4 luglio, quando i militari di Gattatico (allora comandati dal luogotenente Danilo Bianchi) hanno fermato e denunciato alla Procura un ventenne trovato con circa 5 grammi di marijuana. Non solo la droga venne sequestrata, ma anche il telefonino del giovane, nella cui memoria vennero rinvenuti numerosi dati di interesse investigativo sull’attività di spaccio. Sono state analizzate diverse conversazioni su WhatsApp e Telegram; da numerosi sms e file audio emergeva in maniera lampante che il ventenne era in affari con altri sei giovani, di età compresa fra i 19 e i 23 anni, residenti tra Reggio e Parma, tutti ritenuti attivi nel business degli stupefacenti. Raccolti abbastanza elementi, i militari (ora diretti dal maresciallo Francesco Guglielm)i hanno ottenuto dalla Procura, diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci, un decreto di perquisizione nei confronti dei sei giovani. Il blitz è scattato alle prime ore dell’altra mattina, in campo i carabinieri di Gattatico e di altre stazioni (quelle dei paesi di residenza dei pusher) ma anche l’Unità K9 della Provinciale. Positivo l’esito: complessivamente sono stati sequestrati 350 grammi di hashish, 190 di "maria", materiale per il confezionamento e bilancini elettronici di precisione. Tra i tanti aspetti interessanti dell’operazione, la presenza in campo della K9 (in inglese kay-nine, che suona come "canine") composta da un conduttore e Leo, labrador retriever di 4 anni che (insieme al giovanissimo Loki, pastore belga Malinois) prosegue la tradizione introdotta con il mitico e compianto Samir. Si tratta di cani eccezionali per obbedienza, intelligenza e fiuto. "Collaboriamo spesso con le altre forze dell’ordine perché siamo subito disponibili sul territorio e molto versatili – spiega il comandante Lorenzo Ferrari –. Il nostro agente ha poi una particolare passione e competenza come addestratore e ci siamo orientati sull’antidroga. Quest’anno abbiamo svolto 22 attività di cui 11 con la Questura, con i carabinieri dei comandi di Reggio e Castelnovo Monti, ma anche con la polizia locale della Bassa".