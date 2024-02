"Spaccio, risse e bivacchi al parco Primavera"

"Ecco le foto relative alla situazione di degrado sita al Parco Primavera di via Cecati, ormai in mano allo spaccio, alle risse, e ai senzatetto che hanno fatto delle vere e proprie abitazioni fisse". Con queste parole un nostro lettore ha commentato le immagini inviate, in cui si vedono i bivacchi del parco della zona di via Cecati. Sono molti, infatti, i giacigli di fortuna spuntati in città nelle scorse settimane anche a causa delle temperature rigide e dell’emergenza causata dalla mancanza di alloggi e di soluzioni abitative in capo a enti e servizi sociali.