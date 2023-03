Spaccio tra amici, ragazzo denunciato

Uno spaccio di droga molto ’locale’, in pratica territoriale. E’ quanto viene imputato a un 22enne che avrebbe ceduto dosi di hashish e marijuana esclusivamente tra amici, conoscenti e vicini di casa. Un ’micro spaccio’ effettuato spostandosi a piedi, in bici o in monopattino. Lunghe indagini dei carabinieri di Correggio, partite da alcune segnalazioni, hanno portato alla denuncia del giovane con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. A lui è stata applicata pure la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire dal territorio del Comune di residenza in assenza dell’autorizzazione del giudice. Dalle indagini risulta che dal 2019 il 22enne era attivo nello spaccio di droga, usando in particolare la messaggistica di WhatsApp e Telegram per i contatti con i ’clienti’, consegnando lo stupefacente all’esterno di locali pubblici.