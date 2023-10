Spaccò auto in sosta e aggredì i poliziotti: condannato a 3 mesi

Aveva dato pugni a due agenti di polizia. Lui, un 38enne marocchino, era stato arrestato per lesioni dopo una serata concitata, nelle prime ore del 13 settembre. Stava spaccando auto parcheggiate in via Due Canali, in zona mercato ortofrutticolo: gli agenti lo avevano trovato ubriaco e coi segni di un’aggressione. Qualcuno lo avrebbe affrontato con un coltello e colpito con un pugno. Lui poi si era assopito. Nel frattempo sono arrivate le volanti ed è stato allertato il 118. L’uomo si è svegliato reagendo male contro i poliziotti. Dopo la convalida dell’arresto era stato lasciato in libertà: è regolare e lavora in una pasticceria. Durante la direttissima, il pm ha chiesto 6 mesi. L’avvocato Pina Di Credico ha domandato di annullare le aggravanti dei futili motivi e del fatto commesso contro le forze dell’ordine. Il giudice Sarah Iusto ha deciso una condanna di 3 mesi, pena sospesa, facendo decadere i futili motivi e riconoscendo che l’aggressione era avvenuta mentre la polizia stava operando.

al.cod.