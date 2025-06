Spaccò il naso al figlio della sua compagna . Arrestato un 46enne

Spaccò il naso al figlio della compagna, che cercava di difendere la mamma: è stato arrestato un 46enne dopo anni di irreperibilità sul territorio nazionale.

Lunedì pomeriggio i carabinieri di San Polo d’Enza, nel corso di un’attività di polizia giudiziaria, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno portato al carcere della Pulce, a Reggio, per l’espiazione della pena di 9 mesi di reclusione. Era stato condannato in via definitiva per lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono al 2 settembre 2016 e hanno avuto come teatro Montecchio. Violento e geloso, quel giorno l’uomo iniziò ad accusare la compagna e scoppiò una lite accesa che degenerò rapidamente in violenza. A farne le spese fu il figlio della donna, intervenuto per proteggere la madre tentando di sedare la discussione e riportare la calma. L’uomo colpì il ragazzo al volto con un potente pugno, che gli provocò la frattura delle ossa nasali e un trauma oculare. La prognosi di guarigione fu di 30 giorni.

La vicenda aveva destato particolare sconcerto all’epoca dei fatti, per la brutalità dell’aggressione e per la giovane età della vittima. Dopo la denuncia, l’indagine e il processo, l’uomo fu condannato a 9 mesi di reclusione, con sentenza definitiva nel luglio 2021. Tuttavia, risultava irreperibile sul territorio nazionale, costringendo la Procura di Reggio a emettere un decreto di irreperibilità nel febbraio 2023. Non avendo l’uomo richiesto misure alternative al carcere, nel gennaio 2024 è stato disposto il ripristino dell’ordine di carcerazione. Lunedì pomeriggio, l’uomo è stato finalmente rintracciato e condotto alla Casa circondariale.

