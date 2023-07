Spaccò tutto in ospedale Ora vuole pagare

Si dice pronto a un’azione risarcitoria, per quanto sarà nelle sue possibilità, per far fronte ai danni provocati all’ospedale di Guastalla, il mese scorso mentre si trovava in pronto soccorso, portato in stato di ebbrezza alcolica e dopo un diverbio con connazionali avvenuto a Reggiolo. Ieri mattina, in tribunale a Reggio, il trentenne pakistano domiciliato a Novellara è comparso davanti al giudice per rispondere di danneggiamento e resistenza. Difeso dall’avvocato Franco Beretti, lo straniero si è nuovamente dichiarato pentito. E, in simbolico segno di buona volontà, ha portato una busta con una somma di mille euro, come primo risarcimento dei danni provocati alle strutture sanitarie, tra cui il vetro e la carrozzeria di un’ambulanza della Croce rossa.

Dovrà dunque essere intrapreso un percorso di recupero, oltre che per il risarcimento dei danni, che coinvolge lo stesso pakistano, la comunità pakistana locale, l’azienda metalmeccanica in cui lavora come saldatore. L’udienza è stata poi aggiornata al 3 ottobre per poter raccogliere gli elementi relativi al progetto di recupero, anche in vista di un affidamento in prova con impiego in mansioni di pubblica utilità.

Nel frattempo il trentenne pakistano ha l’obbligo di firma in caserma, l’obbligo di dimora a Novellara e il divieto di uscire di casa nelle ore serali e notturne. Già nei giorni scorsi la comunità pakistana di Guastalla ha preso le distanze dal gesto del connazionale, portando solidarietà e scuse alla direzione sanitaria e annunciando una simbolica raccolta di fondi come contributo per il risarcimento danni.

Antonio Lecci