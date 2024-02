Spada, Veronica Martini trionfa. A Busto Arsizio non ha rivali

Veronica Martini si conferma ai vertici della scherma paralimpica italiana: la spadista dell’Ama Koala di Reggio a Busto Arsizio ha vinto la seconda prova nazionale del circuito paralimpico (Cat.A). Una tappa importante di avvicinamento ai campionati italiani che si svolgeranno a maggio a San Lazzaro di Savena. Non è tutto: la società reggiana festeggia anche le medaglie di bronzo di Juliet Kaine (Cat.A) e di Simone Rabitti (Cat.C).

Per Veronica Martini la gara è cominciata con le 4 vittorie nei cinque assalti del girone che hanno permesso alla campionessa rubierese di essere la testa di serie del tabellone degli incontri ad eliminazione diretta. Poi la vittoria contro la compagna di sala Juliet Kaine (due vittorie nel girone per lei e terzo gradino del podio finale), quindi la finale praticamente senza storia: 15 – 5 contro Albanese (Udine). Nel torneo maschile, Simone Rabitti ha vinto i cinque assalti del girone, quindi i successi contro Cogorni di Lecco (15-5) e Radicello di Trapani (15-10). Lo stop in semifinale contro Russo di Palermo (9-15).

A seguire la trasferta degli atleti paralimpici il maestro Massimo Bertacchini.

In foto da sinistra: Veronica Martini, Simone Rabitti, Juliet Kaine con Massimo Bertacchini