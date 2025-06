Spallanzani Casalgrande settimo alle finali nazionali Under 18 femminili

Il 26-21 con Trapani nella finale di consolazione permette allo Spallanzani Casalgrande di chiudere al settimo posto le finali nazionali Under 18 femminili, disputate in Abruzzo. La formazione guidata da Ilenia Furlanetto, dopo la vittoria del girone eliminatorio e la sconfitta ai rigori nei quarti con Tesimo, ha perso la semifinale per il quinto posto contro il Ferrarin Milano (25-24), per poi avere la meglio con le sicule nell’ultimo match della kermesse tricolore, trascinata dalle 7 reti di Giovannini. A coronamento di un torneo comunque di alto livello, è arrivato il premio individuale di Viola Giubbini (foto), premiata come miglior portiere della manifestazione. "Una competizione che si è rivelata molto formativa per le ragazze, anche se forse avremmo meritato un piazzamento ancora migliore. Peccato, infatti, per le tre reti di vantaggio non sfruttate con Tesimo" spiega Furlanetto. "Abbiamo ragionevoli speranze per il prossimo anno, visto che la nostra età media è decisamente più bassa rispetto alle rivali".