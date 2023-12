"Spanò, il Farinacci de noantri". Bufera sul post di "Rinascita"

Le parole sono più pesanti delle pietre e a volte sono veri macigni. E dare a un sindaco di centrosinistra del "Farinacci" (sì, lo spietato gerarca fascista) nei giorni della commemorazione dell’eccidio dei Fratelli Cervi è grave e greve: ma il carico aumenta se il primo cittadino in questione è quello di Campegine, terra dei Sette. È avvenuto il 24 dicembre sulla pagina Facebook "Sei di campegine se" a opera della minoranza "Rinascita Campeginese", che ora è sollecitata a scusarsi. All’indomani della grande fiaccolata organizzata dall’Istituto Cervi col Comune, che ha visto una commossa partecipazione di tantissimi cittadini, ecco che il sindaco Alessandro Spanò con la sua amministrazione ha deciso di reagire: "A rovinare l’atmosfera di ricordo è l’atteggiamento di ’Rinascita’, che, mostrando ancora una volta una leggerezza a dir poco inappropriata per il ruolo che ricopre, ha scelto di apostrofare il sindaco come ’Il Farinacci de noantri’ all’interno di un post sulla gestione del cimitero. Una scelta a dir poco infelice, soprattutto in questi giorni". L’amministrazione viene spesso apostrofata dalla lista di minoranza con termini ironici che richiamano il comunismo sovietico. Ma non fa ridere il paragone con Roberto Farinacci, che fu segretario del Partito nazionale fascista e tra i gerarchi peggiori: "Siamo allibiti dal comportamento dell’opposizione: far riferimento al fascismo in questi giorni è sintomo di disinteresse verso il mondo che ci circonda e di distacco dalla realtà. ’Rinascita’ continua ad usare toni di scherno sempre più provocatori che non portano alcun vantaggio alla scena politica locale e che offendono spesso la sensibilità di molti, come in questo caso". Per questo viene chiesto al capogruppo Artioli (ex sindaco) di "adottare nel dibattito pubblico dei toni più consoni e di rivolgere le dovute scuse alla comunità, visto l’uso così leggero che è stato fatto di questo appellativo. Certe azioni non possono passare sotto silenzio".