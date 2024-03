Sparatoria per rubare il cashmere

Un commando armato ha fatto irruzione nell’azienda tessile Zanni, fra Marmirolo e Cacciola, nel Reggiano, e ha innescato un conflitto a fuoco coi vigilantes che per fortuna non ha avuto conseguenze. Un colpo fallito, beché la banda di professionisti avesse organizzato e studiato tutto nei minimi dettagli.

È successo nella notte tra martedì e mercoledìintorno alle 4,30. I malviventi hanno bloccato le strade della frazione posizionando di traverso alcune auto risultate poi rubate e spargendo chiodi. Poi hanno sfondato il cancello della maglieria che produce cashmere di qualità per l’alta moda e sono entrati con quattro furgoni. Uno di questi sono riusciti a caricarlo con la merce rubata. Nel frattempo, un vigilante, allertato dalla centrale operativa, li ha sorpresi. Con la pistola d’ordinanza ha sparato due colpi in aria per intimidire la banda che ha però risposto esplodendo diversi colpi ad altezza uomo per aprirsi la via della fuga.

La centrale del corpo delle guardie giurate ha lanciato immediatamente l’allarme al 112. I ladri sono fuggiti con uno dei furgoni riempito col bottino arraffato ma poi, sentendosi braccati dai carabinieri, hanno preferito abbandonare il camioncino e fuggire a piedi in mezzo alle campagne. Ora è caccia alla banda. Sono almeno sei le persone ricercate, anche se potrebbero essere state ben di più.