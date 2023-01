Sparò ai ragazzi in piazza del Monte a Reggio Emilia. L’Appello aumenta la pena a 8 anni

Sabato 17 ottobre 2020: Gaetano Lombardi apre il fuoco contro un gruppo di otto giovani; nel riquadro viene portato in tribunale

Reggio Emilia, 18 gennaio 2023- Per Gaetano Lombardi, il 45enne che scatenò il panico in piazza del Monte sparando verso otto ragazzi, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza del tribunale reggiano, accogliendo sia il ricorso della Procura sia quello presentato da uno dei suoi due avvocati difensori. Per il grave episodio del 17 ottobre 2020, il 45enne fu condannato a 6 anni e mezzo, col rito abbreviato, dal gup Silvia Guareschi che nella sentenza riqualificò l’imputazione da tentato omicidio plurimo aggravato dai futili motivi in plurime lesioni aggravate (e anche tentate). Oltre alla difesa, anche il pm Laura Galli, che aveva chiesto 14 anni di pena, aveva impugnato il verdetto di primo grado. Ieri i giudici di Bologna lo hanno condannato Lombardi a 8 anni, riconoscendolo responsabile di tentato omicidio, così come ricostruito dal pm.

È stato accolto anche il ricorso dall’avvocato difensore Liborio Cataliotti: le aggravanti sono state ritenute equivalenti alle attenuanti della provocazione e alle generiche. Secondo il tribunale reggiano, mancava la volontà di uccidere tutti: "È molto difficile la costruzione di un serio proposito omicidiario, plurimo, in mezz’ora, contro sconosciuti", aveva scritto il gup, rimarcando come "non vi fosse stata reiterazione di colpi verso la stessa persona".

Erano emerse alcune testimonianze sull’antefatto della sparatoria: in piazza della Vittoria, Lombardi litigò coi ragazzi, subì spintoni e un’aggressione a calci. Un addetto alla vigilanza raccontò di averlo soccorso mentre era a terra. Di avviso opposto il pm Galli: "Verso il ragazzo che finì in rianimazione, dopo il primo sparo Lombardi gliene rivolse un altro mentre era a terra dopo essere fuggito e caduto". Non solo: "Lombardi non nutriva rabbia verso uno di loro in particolare, ma nei confronti dell’intero gruppo per essere stato trattato in maniera poco rispettosa". Gli otto ragazzi raggiunti dai proiettili si sono costituiti parte civile, di cui sei assistiti dall’avvocato Giacomo Fornaciari. "La Corte d’Appello ha preso una decisione corretta: c’erano infatti gli estremi, come sostenuto dal pm Galli, del tentato omicidio.

La vicenda di uno dei miei assistiti è determinante: Lombardi gli sparò una seconda volta anche dopo che lui si accasciò a terra. Poi le perizie avevano indicato tutti i colpi come in grado di uccidere". Parla di "sentenza equilibrata" anche la difesa: "Le aggravanti dei futili motivi e dell’uso dell’arma, che avrebbero comportato l’aumento di un terzo della pena, portandola a 12 anni – spiega l’avvocato Liborio Cataliotti – sono state elise dalle attenuanti della provocazione e dalle generiche, riferite al comportamento tenuto dal mio assistito dopo il fatto".

Ieri il legale ha depositato una relazione stilata dall’Ausl di Napoli: "Si attesta che Lombardi ha seguito un percorso psicologico e si è pentito". Dopo la custodia catutelare in carcere, Lombardi si trova ora agli arresti domiciliari in provincia di Napoli. "Anche in caso di accoglimento del ricorso della Procura, com’è accaduto, resta il fatto che lui era stato provocato. Inoltre è stato provato il pentimento per la sua condotta". La Corte d’Appello non ha invece sconosciuto la legittima difesa, causa di giustificazione chiesta dall’altro codifensore.