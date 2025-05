Spareggi e play-off: Correggese-Nibbiano per l'Eccellenza e il salto in Serie D

Diciassette reggiane impegnate fra spareggi, play-off e play-out, mentre la Terza categoria conclude la stagione regolare (ore 16.30). Fari puntati sullo stadio "Pavesi" di Fiorenzuola, campo neutro scelto per il match Correggese-Nibbiano che assegna lo scettro dell’Eccellenza, quindi il salto in Serie D. Le due contendenti, giunte appaiate a quota 71 punti, si ritrovano così a distanza di una settimana dopo l’1-1 dell’ultima di campionato al "Bertocchi" di Piacenza, pari acciuffato al 90’ dai biancorossi grazie ad una magia dal limite dell’ex granata Luca Siligardi, tra l’altro match-winner delle gara d’andata al "Borelli". Il trainer Ivano Rossi potrà contare sulla stessa rosa di domenica scorsa, così come il Nibbiano che deve rinunciare al bomber Antonio Grasso, alla seconda e ultima giornata di squalifica, oltre al lungodegente centrocampista Rossi; in caso di segno "X", previsti supplementari ed eventuali rigori con la perdente che domenica prossima affronterà fra le mura amiche la Vianese nella finale play-off.

Lotta invece per la sopravvivenza il Rolo del subentrato trainer Bonini che attende ai play-out i piacentini del Gotico Garibaldina; reggiani premiati anche da qualsiasi risultato di parità, da confermare però fino al 120’ grazie al vantaggio negli scontri diretti coi rivali. Centrato uno storico approdo ai play-off, il Vezzano ha a disposizione due risultati su tre contro il Fornovo Medesano, vincitore della Coppa Italia di Promozione. Nella truppa di mister Vinceti fermato dal giudice sportivo, rientrano dalle rispettive squalifiche il difensore Alex Grossi e il jolly Mauro Piermattei, mentre dovrà soffrire in tribuna il centrale Neri.

In palio la finale anche nel derby fra Campagnola e Castellarano, avversari pure in Coppa con successo dei rosanero di casa che poi si arresero in semifinale. Sempre a causa degli scherzi del calendario, si ritrovano dopo una settimana ma a campi invertiti le matricole Masone e Sannazzarese per giocarsi la permanenza in Promozione. Promette gol e spettacolo il derby play-off di Prima categoria in scena all’ex Sporting fra FalkGalileo e Rubierese che dispongono di attacchi al fulmicotone. Non può distrarsi la Virtus Libertas che attende la sorpresa Madonnina. Due risultati su tre e il fattore campo del "Lusuardi" per la Campeginese che insegue lo scudetto salvezza ospitano il Corlo, altra matricola di Prima categoria.

In Seconda Mandrio e Fellegara hanno nel mirino la finale play-off rispettivamente contro Rapid Viadana e Carpineti. Il Santos 1948, abituato nelle ultime stagioni a giocarsi il salto in Prima, dovrà calarsi nel confronto sui 180’ con la Virtus Bagnolo per non sprofondare. Per raddrizzare una stagione maledetta, il Puianello deve superare la Boiardo Maer, salva con un doppio pareggio.

In Terza categoria tiene banco la stracomunale della Pratina fra il Cavriago che ha bisogno del successo per blindare l’argento e lo Sporting Cavriago campione con tre turni d’anticipo. Rivalta e Vetto sono infatti pronte ad approfittare di eventuali passi falsi dei cavriaghesi, mentre il Fogliano difende l’ottavo posto che significa play-off dal ritorno degli Amici di Davide.

Il menuEccellenza. Spareggio per salire in Serie D: Correggese-Nibbiano a Fiorenzuola. Play-out (gara unica): Rolo-Gotico Garibaldina. Promozione. Girone A. Play-off (semifinale): Vezzano-Fornovo Medesano; in finale Bobbiese. Play-out (gara unica): Masone-Sannazzarese. Girone B. Play-off (semifinale): Campagnola-Castellarano; in finale Sanmichelese.Prima categoria. Girone C. Play-off (semifinali): FalkGalileo-Rubierese; Virtus Libertas-Madonnina. Play-out (gara unica): Campeginese-Corlo.Seconda categoria. Girone D. Play-off (semifinale): Virtus Mandrio-Rapid Viadana; in finale San Prospero Correggio. Play-out (andata): Santos 1948-Virtus Bagnolo. Girone E. Play-off (semifinale): Fellegara-Carpineti; in finale United Albinea. Play-out (andata): Puianello-Boiardo Maer.Terza categoria. Amici di Davide (38)-Invicta Gavasseto (25); Biasola (22)-Gatta (35); Cavriago (56)-Sporting Cavriago (68); Coviolo (33)-Collagna (28); Plaza Montecchio (49)-Cadelbosco (47); Rivalta (54)-Felina (26) sul sintetico di Salvarano; Sporting Tre Croci (45)-Fogliano (39); Vetto (54)-Ramiseto (19).