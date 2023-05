Spargono peperoncino piccantissimo attorno alle colonne del portico

Un tipo di peperoncino rosso molto piccante è stato sparso attorno alle colonne di alcuni portici di via Marconi, in pieno centro a Brescello, a pochi metri dalla piazza principale del paese. E’ stato notato ieri mattina presto da una residente in zona, scesa in strada per una passeggiata col cane. Non si esclude affatto il gesto per allontanare i cani dai portici, per evitare che possano lasciare i loro bisognini alla base dei piloni. "Quando ho visto quella polverina rossa – racconta la donna che ha segnalato l’episodio, facendo intervenire i carabinieri – mi sono insospettita. Avvicinandosi si avvertiva l’odore di peperoncino. Ne ho portato alcuni granelli alla bocca. Era un peperoncino piccantissimo. Se fosse arrivato a contatto col muso di un cane avrebbe potuto soffocare l’animale". La donna ha atteso l’arrivo dei carabinieri, ai quali oggi presenta una denuncia, contro ignoti. "Abbiamo qualche sospetto. Ora i carabinieri visioneranno le immagini delle telecamere".