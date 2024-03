Spari e minacce contro i vicini di casa, per il 53enne disposti gli arresti domiciliari

Il 53enne finito in manette per aver esploso colpi di pistola, poi rivelatisi a salve ma senza tappo rosso, nel contesto di una lite condominiale, è comparso ieri mattina davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat per l’udienza di convalida dell’arresto. L’indagato, difeso dall’avvocato Federico De Belvis, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto gli arresti domiciliari, richiesta accolta dal gip. La vicenda è accaduta venerdì sera a Correggio, quando i carabinieri sono stati allertati da un vicino poco prima delle 20: al loro arrivo hanno trovato un 53enne al terzo piano del palazzo, circondato da una ventina di altri inquilini che volevano aggredirlo. L’uomo, di contro, continuava a minacciarli di morte. Stando alle ricostruzioni, poco prima il 53enne avrebbe esploso alcuni colpi di pistola (poi rivelatasi a salve, ma priva di tappo rosso) verso di loro, nel tentativo di intimidirli. I militari di Correggio hanno quindi tentato di portare fuori l’uomo per calmarlo; lui, di contro, ha tentato di colpire anche i militari con calci e pugni; per fermarlo, fanno sapere i carabinieri, è stato necessario l’uso di uno spray urticante. Al termine della colluttazione l’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.