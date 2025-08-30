Spari nella notte in via Veneri. Rissa tra stranieri, indagini in corso

Ha destato parecchia preoccupazione la rissa avvenuta giovedì notte in via Veneri, a Reggio, con alcuni cittadini che hanno segnalato pure colpi di arma da fuoco. Verso l’1,30, in piena notte, alla centrale operativa del 113 sono giunte telefonate di residenti in quella zona, che riferivano di un diverbio violenti tra un gruppetto di persone, presumibilmente di origine straniera. L’aggiunta dei presunti colpi di pistola hanno fatto velocizzare l’intervento delle Volanti della polizia, giunte sul posto in pochi minuti, mentre dalla sala operativa della Questura venivano visionate in diretta le immagini del sistema di videosorveglianza, attivo anche in quel quartiere. Sono stati inquadrati due uomini in fuga, inseguito da una terza persona armata di pistola, che sparava verso di loro. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto due cartucce inesplose di pistola a salve, facendo presumere, quindi, che non si trattasse di una vera arma da fuoco ma di una semplice riproduzione. Inoltre, nelle vicinanze è stato rinvenuto e sequestrato un borsello a tracolla con all’interno un telefono cellulare e una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote accartocciate di piccolo taglio. In breve tempo sono stati rintracciate i due soggetti visti scappare nelle immagini di videosorveglianza, entrambi nordafricani, uno dei quali presentava una ferita lacero-contusa all’avambraccio, medicata in pronto soccorso. Sono state avviate indagini per identificare l’uomo "armato" e chiarire la vicenda.