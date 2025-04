Spariscono le strisce pedonali. I cittadini: "Così si rischia grosso"

Le strisce pedonali sono state rimosse durante la realizzazione della nuova rotatoria di via Cuscina, rendendo di fatto difficoltoso l’attraversamento pedonale per coloro che procedono a piedi da via Pozzi in direzione del centro del paese, essendo rimaste (in pessimo stato) solo le strisce che portano al marciapiede che costeggia via Cuscina.

La segnalazione arriva da diversi cittadini residenti a Fabbrico, evidentemente preoccupati per una situazione definita "carente" in tema di sicurezza stradale. "Il problema – aggiungono – si aggrava ulteriormente a causa di mancato completamento del raccordo fra il marciapiede di via Cuscina e via Pozzi, visto che una aiuola è presente sul raccordo, rendendo necessario spostarsi sulla strada in un punto molto pericoloso".

E poi c’è "lo stato disastroso in cui si trovano le strisce pedonali di via Piave, che prevedono il passaggio in direzione del polo scolastico – proseguono –. Queste strisce pedonali sono largamente utilizzate da studenti e famiglie che accompagnano i bambini a scuola. In un ottica di rimozione delle barriere architettoniche e di incremento della sicurezza stradale, servirebbe una sistemazione il prima possibile da parte degli enti preposti alla risoluzione del problema. La speranza è che ci si possa concentrare sul problema esteso delle strisce pedonali, in attesa di una adeguata soluzione, che tutti ci auguriamo possa essere rapida".