Sparite le telecamere dei tutor della velocità. Impianto in sostituzione

Si è subito pensato all’azione di qualche "Fleximan" della zona, quando gli automobilisti in transito hanno notato l’assenza delle telecamere dei tutor della velocità su alcune strade della Bassa, in particolare sulla Provinciale fra Reggiolo e Novellara, oltre che sulla Boretto-Poviglio. Ma non si tratta di vandalismi o di danneggiamenti – come quelli avvenuti nei mesi scorsi sulla Cispadana a Boretto o al un velox inattivo a San Bernardino di Novellara. Gli impianti sono stati regolarmente smontati per essere sostituiti, dopo che è scaduto l’appalto con il precedente gestore del servizio.

Sono previsti nuovi impianti, più moderni, da installare al posto di quelli in uso finora. Si prevede che l’operazione possa avvenire entro un mese, riportando poi il controllo automatico della velocità media attraverso il tutor, diffusamente usato per aumentare la sicurezza su strade ritenute ad alto rischio di incidenti proprio per l’alta velocità. Nella Bassa Reggiana l’uso dei tutor ha fatto registrare calo di schianti e sbandate dove sono stati installati: tra Reggiolo e Novellara, tra Boretto e Poviglio, sulla Cispadana.