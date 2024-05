Spariti trattori per oltre centomila euro

Due costosi trattori John Deere sono stati rubati ieri notte da un’azienda agricola con sede a Tagliata, alle porte del centro abitato di Guastalla. A farne le spese l’azienda Aldrovandi, con stalla e capannoni accanto all’argine maestro del Po. I ladri sono entrati nell’area dell’azienda in piena notte, puntando al capannone dove si trovavano diversi trattori. Gli autori del furto avrebbero selezionato i mezzi da portare via, lasciando quelli dotati del gps, puntando invece sui trattori più potenti. Solo ieri mattina presto ci si è accorti di quanto accaduto. "Non abbiamo sistemi d’allarme, ma le telecamere sono in funzione. Le immagini sono ora a disposizione dei carabinieri", racconta il titolare Luca Aldrovandi. Che aggiunge: "I ladri hanno scelto di non transitare dalla stradina principale che porta verso l’argine, in quanto avrebbero rischiato di essere scoperti, dovendo transitare davanti alla nostra abitazione. Hanno deviato verso un’altra uscita, sono passati accanto al circolo di Tagliata e poi, in via Vegri, si sono diretti verso il tratto chiuso da tempo della strada Cispadana". Il furto, per un danno economico che varia da 100 a 150mila euro, è stato subito segnalato ai carabinieri. In tutta la zona sono scattati i controlli, anche in collaborazione con altri agricoltori e gruppi di cacciatori, interessando soprattutto aree di campagna isolate e casolari abbandonati, dove i trattori potrebbero essere stati temporaneamente nascosti.

Antonio Lecci