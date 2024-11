Sparito nel nulla da sabato: "Aiutateci a trovare Robby"

di Francesca Chilloni

Ore di angoscia per Roberto Spallanzani, istrionico e conosciutissimo titolare di bar a Cavriago. Il 58enne è scomparso dalla sua abitazione sabato, allontanandosi volontariamente a bordo della sua auto e non ha fatto più ritorno a casa, dove lo aspettano i due figli. Non si è visto nemmeno sul lavoro, nel bar vicino allo stadio Mirabello, a Reggio. Sarebbe in uno stato di prostrazione psicologica a causa di alcuni problemi personali, tra cui l’ospedalizzazione della mamma. Lo aveva profondamente colpito anche un lutto: il recente decesso del padre, l’amatissimo alpino Giuseppe, a cui Roberto era particolarmente legato.

Una condizione di depressione che forse Roberto, Robby per gli amici, pensava di gestire ma che lo ha travolto e fatto ’scoppiare’ emotivamente. Proprio questa situazione, inizialmente, aveva fatto pensare ai familiari che Roberto volesse avere un po’ di tempo per se stesso, per riflettere, per rimettere in ordine i propri sentimenti. Era comunque stata effettuata una segnalazione alle forze dell’ordine, che lo hanno discretamente osservato a distanza: per un paio di giorni il telefonino era acceso e, analizzando le cellule agganciate dal dispositivo, l’uomo era stato tracciato tra San Polo e Sant’Ilario. I fratelli ed i figli vivevano ore tremende, tra ansia ed attesa fiduciosa.

L’angoscia è esplosa quando domenica il cellulare si è spento (Roberto ha lasciato a casa il caricabatterie) e lui è letteralmente sparito dai radar. Allora sono iniziate le ricerche, culminate ieri con posti di blocco di polizia locale e carabinieri, nonché sorvoli in elicottero a bassa quota della Val d’Enza. L’ultimo avvistamento risale proprio a domenica 24 novembre, nell’area di San Polo. Qui il sistema di video-sorveglianza stradale Ocr ha registrato il passaggio della sua autovettura, una Citroën C3 1.4 cashmere di colore nero; la targa è: DE930AK.

Spallanzani ha capelli castano scuro e occhi castano-verdi, ed è alto 1,70 metri. I familiari non sanno come fosse vestito quando è uscito dalla sua abitazione cavriaghese. Ora lanciano un appello a Roberto, di far sapere come sta, e ai tanti conoscenti, alla comunità di Cavriago e a chiunque possa fornire informazioni utili al suo rientro a casa. Potrebbe trovarsi in difficoltà - non si sa se abbia denaro con sé - oppure in condizioni psicofisiche che richiedono assistenza. Chiunque abbia informazioni utili o abbia visto Roberto può contattare Marco Spallanzani, al numero 349 05 06 159.