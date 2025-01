Spaventoso incidente in autostrada. Una vettura tampona un camion. Tre feriti, grave un uomo di 42 anni

Tre feriti, di cui uno grave. È il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 15,45 in autostrada. Stando a quanto ricostruito dalla Polstrada di Reggio guidata dal comandante Salvatore Blasco che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, un’auto con a bordo tre persone che viaggiava sulla terza corsia, all’altezza del chilometro 134+200 nel tratto reggiano della A1, spostandosi sulla seconda corsia ha tamponato un camion. La vettura, a seguito dello scontro, si è ribaltata.

Immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto tre ambulanze per prestare le prime cure ai feriti. Un uomo di 42 anni si trova ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita. Le altre due persone – due donne di 38 e 48 anni – sono state portate nello stesso Arcispedale in codice ‘giallo’, in condizioni di media gravità. I tre occupanti sono di origine albanese e tutti residenti nel Lazio dove probabilmente stavano tornando. Per liberarli dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario. Illeso il 56enne camionista. Le due corsie sono rimaste chisue per un’ora, dalle 16 alle 17, per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. Pesanti le ripercussioni sul traffico, fino a quattro chilometri di coda.