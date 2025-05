Spazi urbani da rivivere. L’incontro con le scuole nel piazzale rinnovato

Spazi urbani liberi dalle auto che diventano luoghi di condivisione sociale. Educazione e mobilità sostenibile sono state protagoniste martedì al polo scolastico di via Gattalupa, dove nel rinnovato fronte scolastico – il piazzale pedonalizzato per consentite maggior socialità e sicurezza nei momenti di entrata e uscita da scuola – il pomeriggio è stato animato da interventi, canti, letture, giochi e iniziative per far apprezzare i vantaggi del poter condividere spazi urbani liberati dalle auto.

Alla festa per la nuova piazza scolastica, nata su volontà del Comune nell’ambito del progetto europeo di Reclacs (Reggio Emilia Casa-Lavoro e Casa-Scuola) e frutto di un percorso di partecipazione che ha coinvolto anche insegnanti del polo scolastico e genitori. Presenti il sindaco Marco Massari, il vice sindaco Lanfranco de Franco, le assessore alla mobilità e all’educazione Carlotta Bonvicini e Marwa Mahmoud, oltre alle mobility manager del polo scolastico e i dirigenti Paolo Gandolfi e Ursula Montanari.

Uno spazio "ereditato dalle scelte della precedente amministrazione – ha precisato Massari – che abbiamo ripensato completamente per le persone che frequentano la scuola, che la vivono quotidianamente". Tra le iniziative in programma, all’interno della scuola Einstein, anche la lectio magistralis di Francesco Tonucci, pedagogista e scrittore italiano (noto anche con lo pseudonimo di Frato), autore di numerosi libri sull’infanzia, l’educazione e la formazione dei docenti, sui quali ha anche realizzato vignette e illustrazioni. Per l’occasione, ha parlato di “L’autonomia di movimento dei bambini: un diritto, una necessità, una urgenza”, con riferimento alle opportunità di sfruttare i percorsi casa-scuola come momenti di responsabilizzazione dei bambini.

I poli scolastici interessati dal progetto RE-CLACS sono 6. L’importo del progetto è complessivamente di 610.000 ed è finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica attraverso il ‘Programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa-lavoro’, da cui il Comune di Reggio Emilia ha ottenuto le risorse.