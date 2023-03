Spazi vuoti al mercato ambulante Selezione per assegnare sei aree

Si corre ai ripari per cercare di "riempire" gli spazi vuoti al mercato ambulante di Guastalla, in particolare il sabato, con parte di piazza della Repubblica che presenta evidenti aree vuote. Per questo il Comune di Guastalla ha avviato le procedure di selezione per assegnare alcuni posteggi liberi. Si tratta di tre aree: due in piazza della Repubblica (una alimentare e una non alimentare) e una non alimentare in via Passerini, oltre a tre spazi non alimentari in piazza della Repubblica per la mattinata di sabato. Gli interessati possono fare domanda al Comune entro le 24 del 20 aprile 2023, usando la piattaforma online SuapEr.

Da tempo si pone il problema di un calo di interesse (e, di conseguenza, di potenziali clienti) al mercato ambulante di Guastalla, in particolare per l’area di piazza della Repubblica, dove sono diversi gli spazi vuoti. Alcuni commercianti hanno deciso di mettere in evidenza questa situazione, chiedendo di lavorare su adeguate soluzioni. Ieri alcuni ambulanti hanno deciso di incontrarsi per discutere dell’argomento e cercare soluzioni.