Spazio ai giovani musicisti locali

Oggi pomeriggio alle 17 alla chiesa parrocchiale di Villarotta di Luzzara, è in programma un concerto di musica classica organizzato dalla parrocchia di San Rocco, nel tempio di via Lanzoni, in centro al paese, insieme a giovani musicisti locali, protagonisti dell’evento. Il Trio Brahms composto da Nicolò Azivino, Bianca Zappettino e Mattia Formento Moletta propone il trio in A minor op. 114 di Brahms. A seguire musiche di Chopin (Scherzo n.2, Ballade n.3 e Etude op. 10 n.8) con Gabriele Fabbri. L’evento, con ingresso a offerta libera, rientra nell’ambito del Festival Musica Classica e vuole mettere in evidenza, davanti al pubblico, alcuni giovani talenti del mondo delle sette note.