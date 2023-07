Spazio al cantautorato alternativo

Restate propone diversi appuntamenti stasera a Reggio. Al centro sociale Gattaglio, alle 21, evento musicale dal titolo "Bambi", dedicato al cantautorato alternativo con innesti elettro classici. Il cinema sotto le stelle, invece, alle 21,15 è all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto, con l’ultimo atto del film "Mission Impossibile. Dead reckoning", prima parte, diretto da Christopher McQuarrie, il settimo capitolo della saga action con Tom Cruise che torna ancora una volta a vestire i panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Questa volta Ethan e la sua squadra dell’Imf saranno alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora… In mattinata, invece, con inizio alle 9,30, al parco Le Ginestre tornano gli appuntamenti del benessere in natura di "Stretch & Tone", ingresso libero.