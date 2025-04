Spazio al progetto "Age"

Stasera alle 21 al teatro Boiardo di Scandiano spazio alla danza del progetto "Age" con coreografie di Francesca Pennini, in una azione-creazione di Nicola Cipriano, Piero Cocca, Francesco Gelli, Giulio Mano, Beatrice Monesi, Angelo Pedroni, Alice Ada Petrini, Nicole Raisa, Sofia Russo, Adele Verri. Sul palco sono protagonisti dei giovani a cavallo della soglia della maggiore età. Si raccontano, si definiscono senza mai finirsi, si cercano ad ogni passo maneggiando la materia iridescente della realtà. Entrano in scena senza sapere cosa accadrà ogni sera, senza sapere esattamente chi sono. Ciò che emerge da questa rappresentazione non è solo un incandescente ritratto di un campione di umanità, ma anche una cartina tornasole del presente, con le sue vertigini e le sue incrinature, le sue contraddizioni e la sua bruciante poesia.